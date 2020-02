Frankreich braucht weniger, nicht mehr Sozialstaat, sagt der französische Ökonom Gilbert Cette. Warum Macrons Reformen notwendig sind und ob der Präsident damit durchkommt, erklärt er im Gespräch mit Florian Bayer

Herr Cette, von Ihrem Wohnzimmer aus blicken wir auf die Place de la Bastille, wo diesen Moment einmal mehr demonstriert wird. Verstehen Sie die Streiks, die nun schon viele Wochen andauern? Der Protest ist typisch französisch: Die Demonstrierenden erwarten sich alles vom Staat, wie es auch die Gelbwesten getan haben. Sie sagen: Meine Pension ist nur 800 Euro pro Monat, ich will mehr - unabhängig davon, wie viel man selbst beigetragen hat. Es ist nicht möglich, ihnen zu sagen: Du bist erst 60, du könntest noch länger arbeiten. Ich glaube, das gibt es in keinem anderen Land.

Warum ist das Verhältnis der Franzosen zum Sozialstaat so einzigartig, wie Sie sagen?Seit der Französischen Revolution erwarten die Menschen, dass der Staat all ihre Wünsche erfüllt. Das geht aber nicht. Wir haben den größten Sozialstaat aller entwickelten Länder. Viele Leute sagen trotzdem, wir sollen noch mehr ausgeben, noch mehr verteilen, Reiche mehr besteuern. Viel wichtiger wäre soziale Mobilität, sodass Menschen sich spezialisieren und aufsteigen können. Aber so denkt man nicht.

Macron sagte von Anfang an, er wolle das Pensionssystem reformieren, wurde auch dafür gewählt. Warum jetzt diese Proteste? Es protestieren die Verlierer der Reform. All jene, die aktuell von Privilegien profitieren - etwa Pension mit Mitte 50 -, die man nie und nimmer auf ganz Frankreich ausweiten könnte. Die Lebenserwartung steigt und steigt, doch das Pensionsalter bleibt gleich. Wer soll für all das bezahlen? Der Staat schießt schon jetzt drei Milliarden pro Jahr allein für die Pensionen der Staatsbahn SNCF zu.

Hat Macron versäumt, den Menschen verständlich zu machen, warum es die Reform braucht? Die Reform ist komplex, doch man hätte sie definitiv besser erklären können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...