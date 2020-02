Renault und Mitsubishi haben angekündigt, im französischen Werk Sandouville eine Mitsubishi-Version des leichten Nutzfahrzeugs Renault Trafic zu bauen. Der Renault Trafic mit Mitsubishi-Logo soll in erster Linie den südostasiatischen Markt bedienen. Nach einigen Querelen in den vergangenen Monaten wollen Renault, Mitsubishi und Nissan nunmehr wieder an einem Strang ziehen und die Allianz unbedingt fortsetzen. Zwei wichtige Vereinbarungen der Neuausrichtung sind dabei, dass eines der drei Unternehmen ...

