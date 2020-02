Porsche Automobil Holding -2.17% EUKLES (WFELR17): Gewinnmitnahme (07.02. 14:08) >> mehr comments zu Porsche Automobil Holding: www.boerse-social.com/launch/aktie/porsche_automobil_holding Varta AG -2.43% Celovec (TR2016): ?Niemals alle Eier in einen regionalen Korb legen. Eventuell ein Grund auch in Europa und US ein paar Produktionsstandorte aufzubauen. https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-ittk-technologie/varta-muss-zittern-apples-airpod-produktion-in-gefahr-20196380.html? (07.02. 14:07) >> mehr comments zu Varta AG: www.boerse-social.com/launch/aktie/varta_ag Apple -0.23% Celovec (ST4711): ?Niemals alle Eier in einen regionalen Korb legen. Eventuell ein Grund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...