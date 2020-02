Recyclingspezialist Séché verspricht saubere Rendite, die Berater von Reply machen Unternehmen smart und Versicherer Talanx ist nur halb so teuer wie die Allianz. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Séché - Der Müll muss weg

Abfall- und Recyclingunternehmen leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Spezialisiert auf auf besonders schwierige Fälle ist Séché Environnement. Das Unternehmen aus dem Departement Mayenne in der französischen Région Pays de la Loire verwertet gefährliche Abfälle, bereitet sie auf und lagert sie sicher ein. Zudem bietet Séché Umweltdienstleistungen an wie etwa Dekontaminierung, Rückbau oder Asbestsanierung.

Mit einem Jahresumsatz von voraussichtlich 670 bis 690 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2019 ist Séché der größte unabhängige Branchenvertreter in Frankreich. Gegründet wurde das Unternehmen 1985 von Joël Séché, 1997 folgte der Gang an die Börse. Gründer Séché steht heute noch an der Spitze des Unternehmens und kontrolliert die Hälfte des Aktienkapitals.

Für das operative Ergebnis vor Wertberichtigungen peilt Séché ein Zielband zwischen 130 und 135 Millionen Euro an. Die Ergebnisse werden am 9. März präsentiert. Zuletzt wuchs der Auslandsanteil durch mehrere kleinere Übernahmen in Chile, Italien, Peru und Südafrika auf 25 Prozent. Bis 2022 soll das Auslandsgeschäft weiter auf 30 Prozent steigen.

Gute Wachstumschancen haben die Franzosen vor allem in Schwellenländern. Auch dort werden Umweltauflagen zunehmend strenger.

Die Aktie ist unlängst aus einem gut achtjährigen Seitwärtsband nach oben ausgebrochen - ein charttechnisches Kaufsignal. Wegen der geringen Liquidität des französischen Mid Caps an deutschen Börsenplätzen sollten Anleger die Aktie an der Euronext in Paris handeln.

Aktientipp 2: Reply - Smarte Berater

Nahezu keine Branche kann sich der digitalen Transformation entziehen. Ohne Digitalstrategie riskieren Unternehmen ihre Existenz. Doch nicht jedes Unternehmen kann den erforderlichen Umbau aus eigener Kraft bewältigen. Viele sind auf externe Beratung angewiesen.

Das italienische Beratungsunternehmen Reply ist spezialisiert auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien. Reply unterstützt Unternehmen bei der Anpassung ihrer Geschäftsmodelle, an neue Paradigmen wie Big Data, Cloud Computing oder das Internet der Dinge. Dem 1996 in Turin von Mario Rizzante gegründeten Beratungshaus eilt der Ruf voraus, wichtige Trends häufig vor seinen Konkurrenten zu erkennen. Und das wird seit Jahren von den Kunden goutiert. Man habe seit der Unternehmensgründung nicht einen Kunden verloren, heißt es stolz in Turin. Beeindruckend ist jedenfalls das stete Wachstum. Ein Jahr nach der Gründung machte Reply mit 83 Mitarbeitern 5,9 Millionen Euro Umsatz. Heute arbeiten mehr als 8000 Spezialisten für einen Beratungskonzern mit über einer Milliarde Euro Jahresumsatz. In Deutschland arbeiten 1700 Mitarbeiter. 2006 hatten die Italiener das börsennotierte Gütersloher IT-Beratungshaus Syskoplan übernommen.

Zur Unternehmensgruppe gehören 28 eigenständige Gesellschaften. Die Holding bietet das Grundgerüst, also etwa Controlling und Personalentwicklung. Geleitet wird Reply von Unternehmensgründer Rizzante und dessen Tochter Tatiana. Die Familie kontrolliert noch gut 45 Prozent des Aktienkapitals.

Aktientipp 3: Experian - Geldwerte Daten

Fast zwei Milliarden Menschen weltweit haben weder Bankverbindung noch Zugang zu einfachsten Finanzgeschäften. Viele von ihnen aber nutzen ein Smartphone. Mithilfe der Daten, die sie im Netz hinterlassen, erstellt der britische Datenspezialist Experian Bonitätsprofile, die den Zugang zu Konten, Versicherungen oder Krediten ermöglichen. Das Geschäftsmodell besteht dabei aus drei Stufen: erstens möglichst viele Nutzerdaten auf Plattformen zu bekommen. Zweitens deren Daten zu Profilen und Scores zu verarbeiten und sie Konsumenten anzubieten - damit diese sich Kredite besorgen oder eine Hypothek aufnehmen können. Drittens können durch Algorithmen oder künstliche Intelligenz aufbereitete Daten Unternehmen und großen Kunden angeboten werden. Jüngster Erfolg ist die Integration von Experian-Datentools in die Cloud des Internetriesen Amazon.

Große Trends kommen Experian zugute: das weltweite Wachstum der Datenmengen, die Digitalisierung ...

