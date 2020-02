Die Zitterpartie im Dax geht weiter. Erfolgsaktien wie Allianz, Linde oder die Münchner Rückversicherung dürften dafür sorgen, dass die Rückschläge nicht zu groß ausfallen. Spekulative Chancen kommen hinzu.

Würde man nur auf die Kurve des Dax blicken und die Nachrichtenlage komplett ausblenden, könnte man als Anleger eigentlich beruhigt sein. Nur an acht Tagen Ende Januar kam es bisher zu empfindlichen Rückschlägen, die zudem in der Zone der bisherigen Tiefpunkte um 12.900 Punkte aufgefangen wurden. Seitdem zieht der Dax wieder an und hat zwischenzeitlich fast das alte Top um 13.600 erreicht. Leben Börsianer mit ihrem Dax in einer Parallelwelt, oder blenden sie die vielfachen Risiken einfach aus - von den Gefahren einer Rezession bis hin zu einer möglichen Pandemie?

Um diese Frage zu beantworten (die letztlich darüber entscheidet, ob Aktien derzeit aussichtsreich sind oder nicht), muss man sich vor Augen halten, wie die Dax-Kurve eigentlich entsteht. Der Dax ist das Ergebnis einer nüchternen, ziemlich komplizierten Rechnung, in der die Kurse, Dividenden und Kapitalmaßnahmen der 30 wichtigsten deutschen Aktien einfließen.

Jede einzelne Aktie im Dax hat dabei einen völlig unterschiedlichen Verlauf, genau wie sich jedes Unternehmen individuell entwickelt. Der Kurs der Allianz etwa ist gerade auf ein neues, fast zwanzigjähriges Hoch gestiegen, weil die operative Entwicklung des Versicherungsriesen im vergangenen Jahr ziemlich gut war und Anleger jetzt schon hoffen, dass die Zahlen, die am 21. Februar veröffentlicht werden, auch entsprechend gut ausfallen.

Die Allianz als Nummer Eins der Branche profitiert von der Aufbruchsstimmung in der Versicherungswirtschaft. Das beginnt bei der Renovierung der umfangreichen IT-Ausstattungen, geht über die zunehmende Bedeutung großer Versicherer in Zeiten wackliger Banken, und reicht hin bis zur Renaissance der Lebensversicherungen. Die sind derzeit wieder begehrt, weil Anleger angesichts niedriger oder negativer Zinsen immer weniger lukrative Anlagemöglichkeiten haben. Zudem haben es die großen Versicherer in den vergangenen Jahren geschafft, sich durch die Beteiligung an Wind- und Solarparks oder Infrastrukturunternehmen neue, ansehnliche Einnahmequellen zu erschließen.

Ihren Aktionären bieten die Versicherer nicht nur gute Gewinne (womit die Aktien nicht überbewertet sind), sondern auch hohe Dividenden und durch Aktienrückkäufe untermauerte Kurse. Auch Versicherer wie die Münchner Rück und - unterhalb des Dax - Talanx oder Hannover Rück ...

