(shareribs.com) Frankfurt / New York 07.02.2020 - Biotech-Aktien zeigen sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Hier geht es unter anderem für MagForce und BioFrontera nach oben. Auf der anderen Seite stehen MorphoSys. An der Wall Street geht es überwiegend abwärts. Der DAX verliert am Freitag 0,8 Prozent auf 13.470 Punkte. Hier geht es für Papiere von Deutsche Bank, MTU Aero und RWE nach oben. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...