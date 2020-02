Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm -0,63% auf 15,9, davor 8 Tage ohne Veränderung , Wiener Privatbank -0,71% auf 7, davor 5 Tage ohne Veränderung , Fabasoft -0,75% auf 26,3, davor 4 Tage im Minus (-4,01% Verlust von 27,4 auf 26,3), Telekom Austria 0% auf 7,42, davor 3 Tage im Plus (2,49% Zuwachs von 7,24 auf 7,42), Uniqa -0,17% auf 8,775, davor 3 Tage im Plus (3,41% Zuwachs von 8,5 auf 8,79), AMS -0,52% auf 41,88, davor 3 Tage im Plus (15,5% Zuwachs von 36,45 auf 42,1), Pierer Mobility AG -0,42% auf 47, davor 3 Tage im Plus (2,61% Zuwachs von 46 auf 47,2), Frequentis -0,94% auf 21,185, davor 3 Tage im Plus (3,68% Zuwachs von 20,62 auf 21,39), Österreichische Staatsdruckerei Holding 0% auf 23,2, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den ...

