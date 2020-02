Der Umgang mit dem Coronavirus zeigt den bescheidenen Zustand von Chinas Gesundheitsindustrie. Aus zwei Gründen werden Europas Exporteure davon profitieren - zumindest noch ein paar wenige Jahre.

Der Hilferuf aus Wuhan ging kurz vor Mitternacht ein. Ein Hospital der Millionenstadt meldete sich Ende Januar beim Medizintechnikhersteller Siemens Healthineers in Erlangen und bat wegen der Coronavirus-Epidemie um ein Ultraschallsystem - so schnell wie möglich. Kaum 24 Stunden später traf das Siemens-Modell Sequoia vor Ort ein. Die Franken haben gleich noch ein tragbares Ultraschallgerät draufgelegt. Als Spende. Die Lieferung sei "unter der Überschrift des Helfens und nicht unter der Überschrift, neue Geschäfte zu akquirieren" geschehen, sagt Bernd Montag, Chef von Siemens Healthineers.

So beherzt das Handeln von Siemens Healthineers ist, wirft es doch ein Schlaglicht auf den chinesischen Markt für Medizintechnologie - und auf das gesamte chinesische Gesundheitssystem, das in diesen Tagen durch die Ausbreitung des Coronavirus einem Stresstest unterzogen wird. Experten der Weltgesundheitsorganisation loben zwar, dass China die Krise besser im Griff habe als den Ausbruch der Lungenkrankheit Sars vor 17 Jahren. Aber China wollte weiter sein, zur Weltelite der Medizintechnik längst aufgeschlossen haben. Das Virus zeigt, dass das nicht der Fall ist. Ganz ohne Hilfe von außen geht es offenbar nicht.

Dabei ist der Gesundheitsmarkt wie neun andere Branchen Teil der Strategie Made in China 2025, die auflistet, wo China mit planwirtschaftlicher Konsequenz zur Weltmarktführerschaft aufschließen will. Die Volksrepublik hat inzwischen das längste Schnellzugnetz der Welt, man zahlt mit Handy statt bar und führt die Forschung bei künstlicher Intelligenz an. Das Gesundheitssystem hinkt den Ansprüchen der Kommunistischen Partei aber hinterher. Das ist gut für europäische Exporteure. Ihr Hightech ist gefragt wie nie. Von der Coronaepidemie könnten Hersteller gar doppelt profitieren: noch mehr Nachfrage und ein noch besseres Image. Gleichwohl gibt es eine Gegendynamik, die Siemens, Philips und Co. ...

