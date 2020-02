Im März tritt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Bundesinnenminister Seehofer möchte damit junge Menschen aus Nicht-EU-Ländern anlocken. Arbeitsmarktforschern und Unternehmern ist die neue Norm zu praxisfern.

Neujahrsempfang der Immobilienwirtschaft. Der Bundesbauminister spricht. Die Gäste erwarten, dass sich Horst Seehofer gegen den Berliner Mietendeckel positioniert. Aber der CSU-Mann lobt sich erst mal selbst, verweist "mit Stolz" auf sein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Man habe ihm gesagt, was Politiker selten hörten: "Das ist ein gutes Gesetz." Die Regelung sei "ganz wichtig", um den Fachkräftebedarf, auch der boomenden Baubranche, zu decken. Da ist sich Seehofer sicher.

Im März tritt die neue Norm in Kraft: das erste deutsche Einwanderungsgesetz. Es soll es Menschen, die außerhalb der EU leben, erleichtern, in Deutschland zu arbeiten - und deutsche Unternehmen ermuntern, bei Bedarf auch in Indonesien, Brasilien oder Ghana Mitarbeiter anzuwerben.

Allerdings wachsen die Zweifel, ob das Gesetz seine Ziele erreichen kann. "Wir gehen nicht davon aus, dass wir am 1. März überlaufen werden", sagt Luisa Marx, bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Trier zuständig für die Fachkräftesicherung. Und Herbert Brücker, Forschungsleiter Migration beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), kritisiert: "Die wesentlichen Hürden werden beibehalten."

Einig ...

