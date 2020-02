"Hals und Beinbruch" wünscht man Skibegeisterten, aber Arbeitgeber würden ihren Mitarbeitern die Abfahrt am liebsten untersagen. Doch dabei sind ihnen die Hände gebunden, erklärt Arbeitsrechtsexperte Tobias Schmitt.

Winterzeit ist Ski-Zeit. Aber nicht immer endet der Ausflug auf die Piste gut. Bis zu 46.000 deutsche Skifahrer - so eine Untersuchung der Auswertungsstelle für Ski-Unfälle (ASU) - haben sich geschätzt in der vergangenen Saison so schwer verletzt, dass eine ärztliche Behandlung erforderlich war. Das ist auch für Arbeitgeber unangenehm - oft genug kehrt der Arbeitnehmer arbeitsunfähig aus dem Ski-Urlaub zurück, fällt lange aus und verlangt Entgeltfortzahlung. Aber nicht immer muss der Arbeitgeber zahlen.

Freizeit ist Privatsache

Was der Arbeitnehmer in der Freizeit macht, ist seine Sache. Egal ob Skifahren, Golfen oder Drachenfliegen, der Arbeitgeber kann ihm nichts davon verbieten. Denn er würde damit in die grundrechtlich geschützte freie Entfaltung der Persönlichkeit eingreifen. Ausnahmen - beispielsweise bei Profisportlern - bestätigen allerdings die Regel. Verletzt sich der Arbeitnehmer dabei und kann nicht arbeiten, leidet der Arbeitgeber mit: Zunächst muss er den Ausfall ...

