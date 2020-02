Zu Beginn der neuen Börsenwoche kommen wichtige Konjunktur- und Unternehmenszahlen. Vom Coronavirus erwarten Experten vorerst keine großen Auswirkungen.

Verschnaufpause auf dem Weg nach oben oder doch eher der Respekt vor den vielen nach wie vor ungelösten Problemen? Die Verluste vom Freitag nach zuvor vier Tagen in der Gewinnzone ließen zum Wochenausklang unterschiedliche Möglichkeiten der Interpretation. Entsprechend gespannt blicken die Börsianer auf die folgende Handelswoche. Die Kursrally der vergangenen Handelstage habe bereits vieles vorweggenommen, interpretiert Matthias Lipkow von der Comdirect Bank die jüngste Entwicklung. "Nun braucht es für mehr Kursgewinne erst wieder handfeste Gründe".

Die Auswahl dabei ist in der neuen Börsenwoche groß. An jedem Handelstag stehen wichtige Konjunkturdaten quer über den Erdball an. Dazu öffnen auf Unternehmensseite viele Schwergewichte ihre Bücher. Hinzu kommt als belastendes Element noch immer das Corona-Virus, das auch die Märkte in Atem hält. Oftmals wird damals eine Parallele zum Virus SARS gezogen, das sich im Jahr 2002 rasend schnell in Asien verbreitete.

Trotzdem sehen die Experten der Berliner Weberbank gravierende Unterschiede zu damals. Zum einen ist es der Umgang der Behörden mit der Krankheit, zum anderen die deutlich veränderte Bedeutung Chinas für die Weltwirtschaft. Dabei habe die Regierung medizinische ...

