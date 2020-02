Nur eine Woche konsolidierte der DAX, um in der letzten Woche bereits wieder Richtung Allzeithoch zu streben. Die Sorgen um die nach wie vor rasante Ausbreitung des Coronavirus wurden bereits wieder erfolgreich verdrängt, in den Fokus rückten dagegen verstärkt Konjunkturdaten, wie die letzten Freitag sehr positiven ausgefallenen US-Arbeitsmarktzahlen. Auf Wochensicht (KW06) schaffte der DAX ein ordentliches Plus von 498 Punkten bzw. 3,8 Prozent auf 13.479 Punkte und eroberte mit Leichtigk..

Den vollständigen Artikel lesen ...