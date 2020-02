Arri aus München ist Weltmarktführer bei Filmkameras und Beleuchtungstechnik am Set - und steckt in fast jedem potenziellen Oscar-Preisträger. Wurde mit Arri-Technik auch der Siegerfilm gedreht?

Der Kriegs-Film "1917" von Regisseur Sam Mendes ist eine Augenweide für Cineasten - und eine Zumutung für jeden Kameramann. Zwei britische Soldaten schlagen sich im Ersten Weltkrieg durch deutsches Feindesgebiet. Die Kamera begleitet die Protagonisten durch Schützengräben, in Häusern und über Brücken, ist "fast ständig in Bewegung", schreibt das Fachblatt filmstarts.de. Die längste Sequenz ohne Schnitt: elf Minuten. Zum Vergleich: Eine durchschnittliche Hollywood-Sequenz dauert zehn Sekunden.

"1917" ist ein so genannter One-Shot-Film - und hat beste Chancen, bei den Academy Awards eine der bedeutendsten Trophäen der Filmindustrie abzuräumen. Das Weltkriegsdrama ist nominiert für die Kategorien "Bester Film", "Beste Regie", "Beste visuelle Effekte" und "Beste Kamera". Gewänne "1917" einen oder alle Oscars, stünde auch ein Mittelständler aus Bayern im Rampenlicht: Der Film wurde mit der Kamera "Alexa Mini LF" der Firma Arri gedreht.

Für das Unternehmen aus München könnte die Oscar-Verleihung nicht nur wegen "1917" zum großen Triumph werden. Acht der neun für den "Besten Film" Nominierten wurden mit Arri-Technik produziert. Auch bei der für das Unternehmen besonders wichtigen Kategorie "Beste Kamera" ist bei drei der fünf Nominierten "Arri Inside". Das Unternehmen hat auch die meisten Nominierten in den Kategorien "Beste Regie", "Beste visuelle Effekte" und "Bester fremdsprachiger Film" mit analoger oder digitaler Kameratechnik ausgestattet - unter anderem Filme wie "The Irishman", "Avenger: Endgame" und "Joker". Den meisten gelegentlichen Kinogängern dürfte das Unternehmen dennoch weniger bekannt sein. Dabei ist der Mittelständler seit Jahrzehnten Weltmarktführer bei Filmkameras und Beleuchtungstechnik.

Der Mann an Arris "1917"-Kameramann: Roger Deakins, den Cineasten als möglicherweise Besten seines Berufszweigs bezeichnen. Für ihn, der laut filmstarts.de Spitznamen wie "Kameragott" und "Meister über Licht und Schatten" trägt, war der Film eine besondere Herausforderung. "Teilweise musste mitten in der Szene, ohne dass es der Zuschauer bemerkt, die Kamera vom Kran genommen, an ein Kabel gehängt, von dort wieder abgenommen und getragen werden oder sogar zwischendrin auf ein Fahrzeug gewechselt werden, um von dort zu filmen", schreibt das Fachblatt. Dafür brauchte Deakins eine ...

