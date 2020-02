244 Wohnungen, kein Auto: Im Wiener Stadtteil Floridsdorf läuft seit vielen Jahren ein Experiment. Das gesparte Parkplatz-Budget fließt in Werkstätten und Gemeinschaftsräume.

Dieser Mietvertrag hat es in sich: Wer in die autofreie Siedlung in Wien zieht, darf weder einen Wagen besitzen noch dauerhaft nutzen. Was wie eine Antwort auf die aktuelle Klimadebatte klingt, ist in dem Areal im Stadtteil Floridsdorf mit seinen 244 Wohnungen seit 20 Jahren gelebte Praxis - mit vielen Folgen.

So sei Geld, das für die sonst obligatorischen 244 Tiefgaragenparkplätze gespart wurde, in die Einrichtung vieler Gemeinschaftsräume geflossen, sagt der 63-jährige Wolfgang Parnigoni, Mieter der ersten Stunde und Mitglied des BewohnerInnenbeirats. "Wir haben ein allgemeines Wohnzimmer mit Dachterrasse und Grillplatz, eine Sauna, einen Fitnessraum, eine Rad- und Holzwerkstatt, einen Kleinkinder- und Jugendraum", zählt der ehemalige Berufsoffizier auf.

"Aber wir sind keine Sekte", betont Parnigoni mit Blick auf die rund 700 Bewohner. "Hier leben nicht nur Veganer. Auch wir trinken Bier und essen Schnitzel." Die sechs kompakten Wohnblöcke neben einer Hauptverkehrsstraße liegen im 21. Bezirk, am Rand der Stadt unweit des Freizeitgeländes Alte Donau. In den 1990er Jahren hatten die Grünen in der Millionenmetropole das Projekt angestoßen. Im Dezember 1999 waren die stark nachgefragten Wohnungen bezugsfertig.

Das Ganze hat nichts mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...