Das Start-up Air-Up aromatisiert schnödes Leitungswasser mit Aromapads. Das passt zum Trend, gesunde Alternativen zu Softdrinks zu suchen und begeistert Investoren. 2,3 Millionen Euro bekommt Air-Up von Risikokapitalgebern.

Ein tiefer Schluck Wasser, ein tiefer Atemzug - schon soll sich der Geschmack von Gurke, Kirsche oder Zitrone-Hopfen im Mund einstellen. Saisonal sind sogar Punsch, Kardamom, Eierlikör und Spekulatius möglich. Und das, so das Versprechen des Münchener Start-ups Air-Up, ohne Zucker: Eine selbst konstruierte Trinkflasche erhält Leitungswasser, an den integrierten Saughalm wird ein "Duft-Pod" angedockt. Dadurch gerät mit jedem Schluck etwas Aroma in den Rachenraum und gaukelt dem Trinkenden einen fruchtigen Drink vor - retronasale Aromawahrnehmung heißt der medizinische Fachbegriff dazu. Mit gesundem Nebeneffekt: "So können wir den Geschmack ohne jegliche Zusatzstoffe liefern", sagt Mitgründerin Lena Jüngst.

Bei den Verbrauchern scheint die Kombination anzukommen. 100.000 Starter-Sets aus Flasche und Probier-Pods hat Air-Up nach eigenen Angaben seit vergangenem Sommer bereits verkauft. Damit dürfte dem Start-up jetzt schon ein Umsatz von etwa vier Millionen Euro sicher sein. Gleich zwei große Zielgruppen greifen besonders häufig zu, sagt Jüngst: Zum einen überzeugte Wassertrinker, die sich nach etwas mehr Geschmack als nur einer dazu geworfenen Zitronenscheibe sehnen. Zum anderen Menschen, die normalerweise zu gezuckerten Getränken und Säften greifen - aber sich gesünder ernähren wollen.

Kleines Start-up in großem Gesundheits-Trend

Damit ist das kleine Unternehmen mit aktuell 30 Mitarbeiten mitten drin in einem großen Trend. Kalorienarme Getränke als auch Wasser werden in Deutschland immer mehr getrunken, meldet die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke (WAFG). Die Branchengrößen versuchen verzweifelt, den Trend nicht zu verpassen. Für Aufsehen sorgte im Sommer 2018 die Übernahme des Sprudler-Spezialisten Sodastream durch den Softdrink-Giganten Pepsico. Auch Coca-Cola versucht, den Absatz der zuckerärmeren Marken voranzutreiben. Die Produktvariante Life, gesüßt mit Stevia, passte mit ihrer grünen Dose jedoch nicht zum roten Riesen und wurde vor einiger Zeit eingestellt.

In einigen Ländern greift die Politik bereits ein. New York bemüht ...

