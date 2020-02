Der Druck auf die Notenbanken, die Geldpolitik in den Dienst des Klimaschutzes zu stellen, wächst. Nun schaltet sich die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in die Debatte ein.

Soll die Europäische Zentralbank (EZB) den Klimaschutz zum Bestandteil ihrer Geldpolitik machen? Über diese Frage debattieren derzeit die Notenbanker der Frankfurter Währungsbehörde im Rahmen der Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie. Doch nicht nur bei der EZB, auch in anderen Notenbanken und unter Ökonomen sorgt die Frage, ob es Sinn macht, mit den Instrumenten der Geldpolitik Klimaschutz zu betreiben, für heftige Kontroversen. Nun hat sich die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in die Debatte eingeschaltet. Als Bank der Zentralbanken verwaltet die BIZ die Währungsreserven der Notenbanken und dient ihnen als Denkfabrik. In der Vergangenheit hatte sich die Basler Institution als Warnerin vor einer zu laxen Geldpolitik hervorgetan.

In ihrer Studie (Titel: The green swan) setzen sich die Autoren mit den Argumenten für und gegen eine Beteiligung der Notenbanken am Kampf gegen den Klimawandel auseinander. Der Titel der Studie stellt die Analogie zum Phänomen des schwarzen Schwans her. Damit sind unerwartete Ereignisse gemeint, die Wendepunkte in der menschlichen Entwicklung markieren. Der Klimawandel könne ein schwarzer beziehungsweise grüner Schwan sein, so die Studienautoren, weil er mit seiner Wirkmächtigkeit das globale Finanzsystems aus den Angeln heben und eine neue Finanzkrise auslösen könnte.

Klimaaktivisten fordern schon länger, die Zentralbanken sollten ihre geldpolitischen Instrumente in den Dienst des Klimaschutzes stellen. Besonders laut sind solche Stimmen in Europa zu vernehmen. Ende November vergangenen Jahres schrieben 164 Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen einen offenen Brief an Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB). Darin forderten sie, die EZB solle "endlich im Kampf gegen den Klimawandel" aktiv werden. Die Zentralbanken "müssen alle ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, um diese Risiken proaktiv zu mindern", heißt es in dem Schreiben, das in dem für Aktivisten typischen alarmistischen Tonfall gehalten ist.

Auch in der Schweiz gerät die Notenbank zunehmend unter Druck. Die sozialdemokratische Nationalrätin Jacqueline Badran hat im Herbst 2018 einen bisher vom Parlament noch nicht behandelten Vorstoß unternommen, der darauf zielt, die Schweizerische Nationalbank (SNB) per Gesetz in die "Mitverantwortung für den Klimaschutz" zu nehmen.In Schweden hat die Zentralbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...