Im Tech-Sektor geben die US-amerikanischen Mega-Konzerne den Ton an. Ein Blick auf die europäischen Vertreter kann sich für Börsianer dennoch lohnen.

Dass das Coronavirus alles andere als zu unterschätzen ist, dürfte einige Wochen nach seinem erstmaligen Auftreten in China jedem klar sein. Doch selbst unter Virologen wird darüber gestritten, wie gefährlich es wirklich ist. Vor diesem Hintergrund ist es einigermaßen bemerkenswert, dass die Meinung der Börsianer, von denen die meisten keine Mediziner sein dürften, von Beginn an eine derart eindeutige war. So suggerierten die Kurse am Aktienmarkt zumindest zeitweise, dass die Auswirkungen des Virus auf die Weltwirtschaft enorm sein würden.

Ungewöhnlich ist das Verhalten der Anleger nicht, immerhin sind die Grenzen zwischen begründeter Sorge und übertriebener Hysterie am Markt mitunter fließend. Das Ausmaß der Kurskorrekturen rund um den Globus lässt sich daher auch mit der aktuellen allgemeinen Nervosität begründen - eine erhöhte Schwankungsbreite an der Börse ist immer auch ein Zeichen von Unsicherheit. Da kann es, wie jüngst im Fall des Chipherstellers Infineon geschehen, mit dem Aktienkurs in wenigen Tagen um insgesamt zehn Prozent nach unten gehen - und anschließend nach der Bekanntgabe unerwartet guter Quartalszahlen von einem auf den anderen Tag einen ebenso großen Schritt nach oben geben.

Dass Technologieaktien - egal, ob es sich dabei um ein Schwergewicht wie Infineon ...

