Wie geht es weiter nach den Dax-Verlusten vom Freitag? Das Coronavirus und der Sparkurs bei Daimler werden die Anleger interessieren. Was wichtig wird.

Verschnaufpause auf dem Weg nach oben oder doch eher der Respekt vor den vielen nach wie vor ungelösten Problemen? Die Dax-Verluste vom Freitag nach zuvor vier Tagen in der Gewinnzone ließen zum Wochenausklang unterschiedliche Möglichkeiten der Interpretation offen.

Entsprechend gespannt blicken die Börsianer auf die neue Handelswoche. Die Kursrally der vergangenen Handelstage habe bereits vieles vorweggenommen, interpretiert Andreas Lipkow von der Comdirect Bank die jüngste Entwicklung. "Nun braucht es für mehr Kursgewinne erst wieder handfeste Gründe". Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der Dax am Montagmorgen kaum verändert.

Zudem wird auch in dieser Woche die Ausbreitung des Coronavirus die Anleger in Atem halten: Die Zahl der Infizierten in China ist inzwischen auf mehr als 40.000 gestiegen, die Zahl der Toten erhöhte sich auf 908. Auch die geplante Verschärfung des Sparkurses bei Daimler dürfte die Börsianer zum Auftakt der neuen Woche beschäftigen.

1 - Vorgaben aus den USA

Sorgen über die Ausbreitung des neuen Coronavirus haben der Rekordjagd an der Wall Street zum Ende der vergangenen Woche ein Ende gesetzt. Zum Wochenausklang zeigten sich die wichtigsten Indizes schwächer - ungeachtet positiv aufgenommener Arbeitsmarktdaten.

"Investoren sollten auf die Folgen des Coronavirus für die globalen Lieferketten achten", sagte John Veil von Nikko Asset Management. Rick Meckler von Cherry Lane Investments verwies auf die Nachrichten aus China, die auf größere Auswirkungen der Epidemie auf die Volksrepublik hindeuteten "als was sich die Leute vorgestellt haben".

Der Dow Jones verlor 0,9 Prozent auf 29.102,5 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 9520,5 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte ebenfalls 0,5 Prozent auf 3327 Zähler ein.

2 - Handel in Asien

Der asiatische Aktienmarkt ist am Montag infolge der jüngsten Meldungen zum Coronavirus gefallen. Die Stimmung der Anleger war trotz positiver Nachrichten über die teilweise Aufhebung von Arbeits- und Reisebeschränkungen immer noch nervös, da die Zahl der Todesopfer und Infizierten weiterhin steigt.

Der 225 Werte umfassende ...

