Die Ultraschallmesstechnik, um die es hier geht, hat dabei nichts mit den Methoden aus dem medizinischen Bereich oder bei der Materialprüfung durch Ultraschall zu tun. Bei beiden Methoden wird Ultraschall vom Messsystem erzeugt und vom biologischen Gewebe oder mechanischen Komponenten reflektiert. Die Auswertung des Schallbildes liefert dann die gewünschten Informationen.

Die Ultraschall-Messtechnik in der Leckagesuche dagegen erfasst den Ultraschall, den ein mechanisches System selbst erzeugt. Tritt ein Gas durch eine Leckstelle aus, erzeugt es eine turbulente Strömung im hohen Frequenzbereich von ca. 40 kHz. Dieser Ultraschall ist für das menschliche Ohr nicht hörbar. Mit einem in einem Messgerät eingebauten Mikrofon und der Umsetzung in den für uns Menschen hörbaren Bereich wird diese Leckage als Rauschen hörbar. Durch die Verwendung eines Industrie-Kopfhörers werden gleichzeitig störende Umgebungsgeräusche stark gedämpft, und die erfassten Leckagen lassen sich zielgerichtet anhand der ansteigenden Lautstärke orten. Der Hörbereich des menschlichen Ohres wird somit deutlich erweitert.

Wenn sich externe Geräuscheinwirkungen als störend erweisen, lässt sich der Empfangsbereich des Gerätes mit einer ...

