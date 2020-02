PERIOD COMPANY TICKER EVENT MARKET 05.06.2019 Frigate FRGTE Subscription period RIG 10.04.2020 10.02.2020 Baltic Horizon Fund / Northern Interim report, 12 TLN 16.02.2020 Horizon Capital NHC months 10.02.2020 UPP Olaines UPPO070022A Coupon payment date TLN 10.02.2020 Vilkyškiu pienine VLP1L Sales figures VLN 10.02.2020 Lietuvos Respublikos Vyriausybe Government VLN LTGCB00032A LTGNB00032A securities auction 11.02.2020 Coop Pank CPA1T Sales figures TLN 11.02.2020 Coop Pank CPA1T Interim report, 12 TLN months 11.02.2020 Coop Pank CPA1T Investors event TLN 11.02.2020 LHV Group LHV Sales figures TLN 11.02.2020 LHV Group LHV Financial forecast TLN 11.02.2020 Novaturas NTU1L Interim report, 12 VLN months 12.02.2020 SAF Tehnika SAF1R Interim report, 6 RIG months 12.02.2020 Novaturas NTU1L Investors event VLN 13.02.2020 Merko Ehitus MRK1T Interim report, 12 TLN months 13.02.2020 Arco Vara ARC1T Interim report, 12 TLN months 14.02.2020 EfTEN Real Estate Fund III EFT1T Interim report, 12 TLN months 14.02.2020 Baltic Horizon Fund / Northern Dividend ex-date TLN Horizon Capital NHCBHFFT 14.02.2020 Novaturas NTU1L Sales figures VLN 15.02.2020 Moda Kapitals AS MOKBFLOT20A Coupon payment date RIG For more information please visit full investor calendar: https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/calendar. Nasdaq Baltic Issuer Services +370 525 31459 (Vilnius) +371 672 12431 (Riga) +372 640 8800 (Tallinn) https://www.nasdaqbaltic.com/ Nasdaq Baltic is a common name for exchanges, regulated markets, alternative markets First North operated by Nasdaq companies in the Baltic states, i.e. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS and AB Nasdaq Vilnius.