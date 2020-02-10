BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 3,60 (3,30) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR STABILUS AUF 69 (66) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 49 (52) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 300 (310) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT GERRESHEIMER AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 84 (65) EUR , (VB +2,0%)GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TUI AUF 10 (9,50) EUR - 'SELL'HSBC HEBT ZIEL FÜR AAREAL BANK AUF 32 (29) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 5,30 (5,00) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 47 (42) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 240 (242) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PRUDENTIAL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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