Der Stockholmer Industriekonzern Atlas Copco werde im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots den ISRA-Aktionären 50,00 Euro je Aktie in bar bieten, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Darmstadt mitteilte. Der Angebotspreis entspreche einer Prämie von 29 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...