Der Autobauer hatte das Joint Venture für Ladeinfrastruktur zusammen mit Viessmann im Jahr 2015 gegründet. Nun wird Viessmann den 50-prozentigen Anteil von BMW übernehmen. Welchen Verkaufserlös BMW damit erzielt, wurde nicht öffentlich. Dieser Schritt bedeutet wohl auch, dass BMW mit seinem Rivalen Daimler enger zusammenrücken wird. Denn beide betreiben das Joint Venture Digital Charging Solutions (DCS), das sich ebenfalls dem Thema Ladeinfrastruktur widmet. Unter anderem stehen hinter DCS die Ladedienste ChargeNow, Mercedes me, aber auch der e-tron-Charging Service (Audi). Des Weiteren gab BMW diese Woche bekannt, seine Belegschaft im Bereich E-Antriebsfertigung noch in diesem Jahr verdoppeln zu wollen. BMW will das Angebot elektrifizierter Autos in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Dreh- und Angelpunkt bei der Versorgung der meisten Werke rund um den Globus mit E-Antriebskomponenten ist das Werk Dingolfing. Ein Großteil der weltweiten Automobilwerke wird von dort mit Batterien und E-Motoren beliefert. BMW führen wir in unserem Wachstumsdepot. Wir haben die Position leicht aufgestockt.

