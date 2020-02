Der deutsche Leitindex kann am Montagvormittag seine Zugewinne aus der vergangenen Woche nicht weiter ausbauen. Doch es gibt ermutigende Firmenbilanzen.

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche ist der Dax erneut niedriger gestartet. Er notierte 0,22 Prozent im Minus bei 13.484 Zählern. Bereits am Freitag waren die Anleger auf Nummer sicher gegangen und hatten Kasse gemacht. Ermutigende Firmenbilanzen verhinderten jedoch größere Kursverluste. Der Dax fiel um 0,5 Prozent auf 13.513,81 Punkte.

Zum Start in die neue Woche dürfte eine neue Welle von Firmenbilanzen die Anleger weiter auf Trab halten. Bei den deutschen Unternehmen hat am Morgen bereits Teamviewer Zahlen vorgelegt. Der Softwarekonzern hat im Jahr seines Börsengangs einen deutlichen Gewinn eingefahren. Unter dem Strich stand 2019 ein Überschuss von 110,9 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Göppingen mitteilte.

Auch das Medizintechnikunternehmen Carl Zeiss Meditec ist dank guter Geschäfte in den USA und Asien mit kräftigen Zuwächsen in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal 2019/20 erzielte Carl Zeiss Meditec einen operativen Gewinn von 56,8 Millionen Euro, ein Plus von 18 Prozent. Der Umsatz kletterte um gut 14 Prozent auf 369,7 Millionen Euro.

Aus dem Ausland öffnen Banca Generali und Michelin ihre ...

