Der dänische Pharmakonzern wird die Dividende um rund 2,5 Prozent auf 8,35 DKK (ca. 1,12 EUR) anheben. Im Vorjahr lag die Dividende bei 8,15 DKK. Es ist die 22. Dividendensteigerung in Folge. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 433,49 DKK entspricht dies einer Dividendenrendite von knapp 2 Prozent. Eine Zwischendividende (3 DKK) wurde bereits im August ausgeschüttet. Die Zahlung der Schlussdividende in Höhe von 5,35 DKK erfolgt im März 2020. Das Unternehmen startet darüber hinaus ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 17 Mrd. DKK und einer Laufzeit von 12 Monaten. Im Geschäftsjahr 2019 steigerte Novo Nordisk den Umsatz um 9 Prozent auf 122 Mrd. DKK. Der operative Gewinn betrug 52,5 Mrd. DKK (+11 Prozent). Die operative Marge lag bei 43 Prozent. Der Nettogewinn kletterte um 1 Prozent auf 38,9 Mrd. DKK.

