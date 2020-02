Nach vorläufigen Zahlen hat der IT-Konzern den Vorsteuergewinn im abgelaufenen Jahr um rund 22 Prozent auf 236 Mio. EUR verbessert. Das Nettoergebnis weist ein Plus von 19,7 Prozent auf. Der Umsatz kletterte um über 24 Prozent auf rund 5,4 Mrd. EUR und wuchs damit das dritte Jahr in Folge zweistellig. Auch wurde mit einem absoluten Wachstum von mehr als 1 Mrd. EUR das selbst für 2020 gesetzte Ziel von 5 Mrd. EUR Umsatz bereits ein Jahr früher erreicht. Organisch wuchs der Umsatz 15 Prozent. Wir fühlen uns mit Bechtle in unserem Wachstumsdepot weiter wohl. Auch der Max Otte Vermögensbildungsfonds ist investiert.

