Veränderungen im Vorstand der DVS TECHNOLOGY AGDGAP-Ad-hoc: DVS TECHNOLOGY AG / Schlagwort(e): Personalie Veränderungen im Vorstand der DVS TECHNOLOGY AG10.02.2020 / 11:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DGAP-Adhoc: Veränderungen im Vorstand der DVS TECHNOLOGY AG10.02.2020Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.WKN: 553860. ISIN: DE0005538607Veränderungen im Vorstand der DVS TECHNOLOGY AGDer Aufsichtsrat der DVS TECHNOLOGY AG hat Herrn Stefan Menz, LL.M., CVA, zum 01.07.2020 als neues Mitglied des Vorstands bestellt.Das Vorstandsmandat von Herrn Dipl. Wirtschaftsingenieur Axel Loehr endet zum 30.06.2020.Herr Stefan Menz, LL.M., CVA wird als Chief Financial Officer (CFO) bestellt, damit wird er ab dem 01.07.2020 für die Ressorts Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Recht, Investor Relations, IT und Einkauf verantwortlich sein.Kontakt DVS TECHNOLOGY AG:Anna Pfilips Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 6074 30 40 6 - 32 E-Mail: anna.pfilips@dvs-technology.comEmittent:DVS TECHNOLOGY AG Johannes-Gutenberg-Straße 1 l 63128 Dietzenbach l Germany WKN: 553860. ISIN: DE000553860710.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DVS TECHNOLOGY AG Johannes-Gutenberg-Str. 1 63128 Dietzenbach Deutschland Telefon: +49 6074 304 06 0 Fax: +49 6074 304 06 55 E-Mail: info@diskus-werke.ag Internet: www.diskus-werke.ag ISIN: DE0005538607 WKN: 553860 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale) EQS News ID: 971501Ende der Mitteilung DGAP News-Service971501 10.02.2020 CET/CEST