Die Messe mit dem Titel "Time to Move" war für den 4. bis 6. März in Zürich angesetzt. Sie sollte ihre sechs großen Luxusmarken, darunter Omega, Breguet, Harry Winston, Jaquet Droz und Blancpain zusammenführen, um ihre neuen Kollektionen den Einzelhändlern zu präsentieren. Als Grund für die Absage gibt der Konzern die Ungewissheit im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus an. China ist der wichtigste Markt für den Konzern. Wegen des Virus ist der Reiseverkehr derzeit stark eingeschränkt. Air France, British Airways, die Lufthansa-Gruppe und andere Fluggesellschaften haben die Flüge von und nach China derzeit ausgesetzt. Die neuen Kollektionen seiner Prestige-Marken will Swatch nun zu einem späteren Zeitpunkt bei regionalen Veranstaltungen vorstellen. Insgesamt geht der Trend in der Uhrenmesse weg von großen zentralen Messen zu solchen regionalen Präsentationen.

