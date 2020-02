Ein gemeinsamer Konzern des chinesischen Autobauers und der Tochter Volvo Cars soll zunächst in Hongkong an die Börse gehen - dann in Stockholm.

Der chinesische Autobauer Geely will seine Geschäfte mit der schwedischen Tochter Volvo Cars zusammenlegen. "Ein Zusammenschluss der beiden Firmen würde einen starken weltweiten Konzern ergeben", sagte Geely-Chef Li Shufu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...