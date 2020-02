Seit gut einem halben Jahr hat Vodafone dank der Übernahme von Unitymedia auch Internet per TV-Kabel im Portfolio. Eine Erweiterung des Geschäfts, die sich auszahlt. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 legte der Umsatz um fast 7 Prozent auf 11,8 Mrd. EUR zu. Deutschland ist der wichtigste Einzelmarkt des britischen Unternehmens (unter anderem deshalb weist Vodafone seine Zahlen seit einiger Zeit in Euro aus). Während sich die Service-Umsätze beim Mobilfunk in den vergangenen drei Monaten mit einem Plus von 0,4 Prozent auf ähnlichem Niveau bewegten wie im Vorjahr, konnte Vodafone im Festnetz-Bereich erneut zulegen und einen Zuwachs von 3,1 Prozent verzeichnen. Vodafone ist eine Position im Multiple Opportunities Fund, PI Global Value Fund sowie im Max Otte Vermögensbildungsfonds.

