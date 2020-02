Die im Wiener Börse-Segment direct market plus und in Deutschland notierte Eyemaxx Real Estate hat einen höher als erwartet ausgefallenen negativen Einmaleffekt aus der bevorstehenden Veräußerung der beiden großen Logistikhallen inklusive Erweiterungsgrundstücke in Serbien ergebniswirksam mit rund 11,0 Mio. Euro verbucht. Entsprechend werde man für das abgelaufene Geschäftsjahr nunmehr ein Periodenergebnis nach Steuern in einer Spanne von rd. 5,5 bis 6,7 Mio. Euro ausweisen, was unter dem Vorjahresergebnis von 7,3 Mio. Euro liegt, teilt Eyemaxx mit. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.02.)

