Die Meldung, dass auf der Diamond Princess Passagiere mit dem Corona-Virus infiziert sind und das Schiff deshalb unter Quarantäne steht, brachte die Aktie von Carnival in den letzten Tagen leicht unter Druck. Der langfristige Trend bleibt aber intakt. Schon jetzt ist Carnival mit seiner Flotte anderen Kreuzfahrtunternehmen weit voraus. Bis 2025 plant der Konzern 15 weitere Schiffe in Betrieb zu nehmen. Vier davon sollen noch in diesem Jahr in See stechen. Carnival ist eine Position in unserem Langfristdepot.

