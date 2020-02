Jaguar Land Rover will in zwei seiner britischen Werke in den kommenden Wochen die Produktion aussetzen. Grund ist die schwache Nachfrage nach bestimmten Modellen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wird Jaguar Land Rover die Produktion an ausgewählten Tagen zwischen Ende Februar und Ende März am Standort Castle Bromwich aussetzen. Bis Ende März wird die Anlage in Solihull ebenfalls von ganz- oder halbtägigen Pausen betroffen sein. "Das externe Umfeld bleibt für unsere Branche eine ...

