Annegret Kramp-Karrenbauer tritt zurück und stürzt damit die CDU tiefer in die Krise. Nun droht auch die letzte Volkspartei dem Negativbeispiel der SPD zu folgen - mit noch unabsehbaren Folgen für Politik und Wirtschaft.

Deutschland? Das war über Jahrzehnte der prosperierende Staat inmitten Europas, der alle Welt mit seinen Produkten versorgte, aber keine geopolitische Ambitionen hatte. Die Bundesrepublik ruhte in sich selbst, weil sie mit sich zufrieden war. Und eigentlich auch mit ihren Politikern.Klar, auch hier gab es immer mal wieder eine Verdrossenheit mit der Politik. Aber verglichen mit jenen tektonischen Verschiebungen, mit denen die politischen Systeme in anderen Ländern seit Langem zu kämpfen hatten, war es im schönen kuscheligen Deutschland dann doch immer noch sehr beschaulich.

Daran änderte auch das Aufkommen von Protestparteien wenig, sei es die NPD in den Sechzigerjahren oder die Republikaner Ende der Achtzigerjahre. Denn zumeist verschwanden sie bald wieder. Und jene Parteien, die dereinst aus Protestgründen gegründet wurden (wie die Grünen) oder dank einer Umbenennung selbst Systemwechsel überlebten (wie die PDS) wurden mit den Jahren immer staatstragender, indem sie pragmatisch mitregierten.

So wurde die politische Landschaft in Deutschland zwar unübersichtlicher, blieb aber im Kern stabil. Was auch daran lag, dass Union und SPD bei aller vorhandenen menschlichen Unvollkommenheit der Akteure das Land über Jahrzehnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...