Montag für Montag präsentieren Ihnen Jürgen Schmitt und Mick Knauff, zugeschaltet vom Frankfurter Börsenparkett, die wichtigsten Informationen rund um die Aktienmärkte. Dabei gibt es sowohl einen Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungen und Ereignisse aus der Vorwoche als auch einen Ausblick auf das, was in der neuen Woche ansteht. Welche Konjunkturdaten sind zu beachten, welche Unternehmen präsentieren frische Zahlen usw. Somit ist die "Börsenwoche" Ihr bestmöglicher Einstieg in die neue Woche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...