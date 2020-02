Annegret Kramp-Karrenbauer hat die "Fliehkräfte" in ihrer Partei nicht vermocht zusammenzuhalten. Zeit für einen Neuanfang, neue Köpfe und einen neuen Politikstil in Deutschland. Sechs Punkte, die sich ändern müssen.

Stabilität war gestern. Gestern, als die Christlich Demokratische Union noch wie die letzte Volkspartei erschien. Als die geordnete Nachfolge von Langzeitkanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel auf Annegret Kramp-Karrenbauer als wahrscheinliches Szenario galt. Als in Ostdeutschland noch nicht die beiden Parteien rechts und links am Rand zusammen über rund die Hälfte der Sitze in den Parlamenten verfügten. Als es noch zwei Lager gab, die sich mit dem Regieren abwechselten. Mal konservativer und wirtschaftsliberaler, mal sozialdemokratischer und staatsorientierter.

Das ist nicht erst mit dem Rückzug von AKK vom Parteivorsitz und ihrem Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur vorbei. Es ist nun aber vollends sichtbar geworden.

Die Fliehkräfte in der CDU und in der ganzen Gesellschaft sind zu groß, um ein Weiter-So und das klassische Beschwören von Zusammenhalt funktionieren zu lassen. AKK war im Stil und in der Methode Angela Merkel zu nah. Eigene Inhalte konnte sie noch nicht genug entwickeln, um sich als die Neue und die der Zukunft Zugewandte zu präsentieren. Ein Dienstjahr zu Gunsten der Allgemeinheit für alle Deutschen und ein Gedankenspiel zum Krieg in und um Syrien reichten nicht aus. Zudem hatte sie nicht die Macht, die sie nun selbst für notwendig hält: Die Parteiführung und die Kanzlerschaft müssten in einer Hand liegen. Alles andere schwäche Partei und Kanzlerschaft.

