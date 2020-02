Die Jury hatte einem krebskranken Ehepaar zunächst zwei Milliarden Dollar zugesprochen. Auch gegen die gesenkte Strafe legt Bayer nun Berufung ein.

Bayer ist wie erwartet auch gegen das dritte Glyphosat-Urteil in den USA in Berufung gegangen. Im Fall des Ehepaares Alberta und Alva Pilliod, das seine Krebserkrankungen auf die Verwendung des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup zurückführt, habe Bayer bei einem Berufungsgericht in San Francisco Berufung eingereicht, teilte der Konzern am Montag mit.

Das Unternehmen sei der Auffassung, dass das Urteil der Jury weder mit dem Gesetz noch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen im Einklang stehe.

Das Urteil war das bislang aufsehenerregendste gegen Bayer im Zuge der Glyphosatklagewelle gewesen, die sich das Unternehmen mit der Übernahme des US-Konzerns Monsanto ins Haus geholte hatte. Die Geschworenen hatten das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...