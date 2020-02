Stets ringen Aldi und Lidl um die tiefsten Preise, die höchsten Umsätze, die meisten Filialen. Neue Daten zeigen, wer 2019 erfolgreicher war - und warum zwei andere Handelsriesen die Billigheimer abgehängt haben.

Kurz vor Weihnachten ging der ewige Schlagabtausch zwischen Aldi und Lidl in eine neue Runde: "Endlich habt ihr auch Fairtrade Bananen!", spottete Lidl via Facebook Richtung Aldi und fügte noch hinzu: "Wir engagieren uns schon seit Längerem für den nachhaltigen Anbau und fairen Handel". Kurz zuvor hatte Aldi Fairtrade-Bananen gelistet. Doch der Konter von Aldi ließ nicht lange auf sich warten. "Wir wollen ja keine Bananen mit Gurken vergleichen, aber wir haben schon seit 2014 Fairtrade Bio-Bananen", ließ Aldi Süd via Videobotschaft wissen und fügte noch hinzu: "Aber Lidl , habt ihr Gurken auf den Augen? Unsere Gurken bleiben plastikfrei!" Eine Anspielung auf Lidls zuvor getroffene Entscheidung, Gurken aus Spanien wieder in Plastik eingehüllt anzubieten.

Sicher, derlei Obst-und-Gemüse-Frotzeleien sind mehr Werbegag und Publikumsbespaßung als echte Auseinandersetzung. Sie lassen zugleich aber erahnen, wie stark die Rivalität der Discountschwergewichte ausgeprägt ist. Jede Aktion des Konkurrenten wird argwöhnisch beobachtet und mit Gegenmaßnahmen pariert. Seit Jahrzehnten beharken sich Aldi und Lidl schließlich und wetteifern um die Vormacht im Billigsegment.

Zuletzt konnte Lidl beim Discounter-Duell punkten - wenn auch nur knapp. Das zeigen vertrauliche Daten des Marktforschers GfK, die der WirtschaftsWoche vorliegen. Demnach stiegen die Lebensmittelumsätze von Lidl 2019 um 1,7 Prozent gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...