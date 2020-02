Mit Dutzenden Partnern treibt der Energiekonzern bereits ein Pilotprojekt im Bereich Transport voran. Daraus soll ein neues Geschäftsfeld entstehen.

Der norddeutsche Energiekonzern EWE will aus dem Trend zum verstärkten Einsatz klimaneutralen Wasserstoffs ein neues Geschäft entwickeln. "Wir wollen ein Anbieter für grünen Wasserstoff werden, der für den Transport oder die Industrie genutzt werden kann", sagte Vorstandschef Stefan Dohler am Montag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Konzern treibt mit rund 90 Partnern derzeit ein Pilotprojekt im Bereich Transport voran. "Bis 2025 wird man damit wohl noch kein Geld verdienen. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, kann man das ab Mitte der 20er Jahre sehr schnell skalieren."

