Das Coronavirus hat Chinas Wirtschaft teils lahmgelegt. Lufthansa Cargo fliegt dennoch zwischen China und Europa. Der Chef der Logistiktochter Peter Gerber über die wichtigste Fracht und wie er seine Mitarbeiter schützt.

WirtschaftsWoche: Herr Gerber, die Verbreitung des Coronavirus zwingt immer mehr Unternehmen in China ihre Produktion anzupassen. Wie trifft das die Transportbranche?Peter Gerber: Viele Transportunternehmen und auch wir müssen unser Angebot anpassen. Dafür sorgt zum einen, dass in vielen Fabriken in China die Produktionspause nach dem Neujahrsfest verlängert wurde. Darum ist die Nachfrage derzeit geringer. Aber auch das Angebot ist geringer. Wir haben bislang viele Güter von und nach China nicht nur in unseren eigenen Frachtern transportiert, sondern in den Frachträumen der Passagierflugzeuge befördert. Weil etwa die Linien des Lufthansakonzerns derzeit keine Passagierflüge anbieten, entfällt diese Möglichkeit derzeit. Darum haben wir mit einem Sonderflugplan die Frachter-Verbindungen vom und ins Chinesische Festland aufrecht erhalten.

Lufthansa hat wie viele andere Fluglinien Passagierverbindungen ...

