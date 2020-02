Start-ups versprechen Anlegern Wertpapierhandel ohne Kosten. Ein großer Gebührenvergleich von 17 deutschen Onlinebrokern zeigt, ob sie damit die etablierte Konkurrenz abhängen - und für wen sich welcher Anbieter lohnt.

Und dann zahlte er doch wieder 30 Euro. "Ich bin nicht empfindlich, was die Kosten für meine Aktienkäufe angeht", sagt der 59-jährige Privatier, "aber ich kann nie nachvollziehen, wie diese Summe zustande kommt." Der ehemalige Inhaber eines Energiehandels verwaltet sein Vermögen im eigenen Depot, mehr als 500.000 Euro liegen auch bei der Sparkasse seines Heimatortes. Doch weil die Kosten für seine Order dort immer über dem Betrag lagen, den er sich mit den Angaben im Preisverzeichnis ausgerechnet hatte, probierte er auch andere Anbieter aus - Maxblue, den Onlinebroker der Deutschen Bank etwa. Heute liegt ein Teil seines Vermögens auch auf einem Depotkonto bei Genobroker, dem Broker der Volksbank. An den Gebühren änderte das wenig. "Ich habe die Orders bei diversen Anbietern verglichen, und jedes Mal war es ein Betrag um 30 Euro." 2016 kaufte er zum Beispiel für rund 4500 Euro Aktien des US-Minenkonzerns Newmont Mining. 11,24 Euro fielen als Provision an, 17,09 Euro für weitere Fremdkosten.

Angesichts komplizierter Gebühren der Onlinebroker können Anleger schon mal den Durchblick verlieren: Grundpreis, Provision, börsenplatzabhängiges Entgelt, Maklercourtage, Transaktionsentgelt - fast alle Anbieter addieren diverse unterschiedliche Einzelposten. Dazu kommen noch Fremdkosten, oft in unbekannter Höhe.

Aufmarsch der Gratisanbieter

Doch drei Neueinsteiger auf dem Markt der Onlinebroker haben dieses Gebührensystem für ihre Kunden radikal vereinfacht. Vor einem Jahr startete mit Trade Republic der erste Gratisanbieter mit seiner Smartphone-App in Deutschland. Anleger zahlen keine Provision mehr, lediglich eine fixe Gebühr von einem Euro für Fremdkosten. Zwei weitere Anbieter, Justtrade und Gratisbroker, verzichten ebenfalls auf die Fixgebühr und lassen Anleger gebührenfrei handeln. Mit Freetrade.io steht bereits der nächste kostenlose Anbieter vor dem Start.

Für Anleger kommen die Billigbroker zur rechten Zeit. Denn die etablierten Anbieter sind gerade eher damit beschäftigt, ihre Gebühren zu erhöhen und Kräfte zu bündeln, als Innovationen voranzutreiben. Onvista Bank und Comdirect wurden unter dem Dach der Commerzbank zusammengeführt. Kunden des Brokers DAB sind mittlerweile vollständig in das System der Consorsbank integriert, und Flatex übernimmt den niederländischen Anbieter Degiro. "Momentan reagieren die etablierten Onlinebroker eher mit Preiserhöhungen auf die Konkurrenz der Billigbroker. Wir sehen, dass überwiegend Kunden von Anbietern wie Comdirect oder Consorsbank zu den Günstigbrokern wechseln", sagt Wesselin Kruschev vom Beratungshaus Capco, das auf Finanzmarktthemen spezialisiert ist. "Die neuen Anbieter richten sich klar an Selbstentscheider, die sehr kostensensibel sind und auch ein paar Mal im Monat handeln wollen." In Deutschland dürften nach seiner Schätzung rund zwei Millionen der etwa zehn Millionen Aktien- und Fondsanleger zur Zielgruppe der neuen Anbieter zählen.

17 Broker im Check

Doch nur weil sie ihren Kunden keine Gebühren mehr für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren berechnen, eignen sich die Gratisbroker noch lange nicht für jeden Anleger. Zudem zeigt ein großer Gebührenvergleich unter 17 Onlinebrokern auf dem deutschen Markt, dass auch etablierte Anbieter günstig sein können und vor allem oft eine breitere Produktpalette bieten.

Für den Gebührenvergleich bekamen die Onlinebroker Kaufanfragen für je eine bestimmte Anzahl an Wertpapieren an vorgegebenen Handelsplätzen. Ordergrößen und Produktauswahl sollten die Bedürfnisse von langfristig orientierten ...

