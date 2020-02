LONDON, 10. Februar (WNM/Financial Times) - Mit dem massiven Wachstum von passiven Indexfonds wird auch in der Zukunft automatisch Geld in fossile Brennstoffe fließen. Das Wachstum von passiven Indexfonds wie ETFs untergräbt die Bemühungen von Umweltaktivisten, Anleger davon zu überzeugen, nicht mehr in Öl- und Gasunternehmen zu investieren. Denn solange Anleger nicht dezidiert Fonds wählen, die fossile Brennstoffe ausschließen, fließen die Investorengelder weiterhin in die beliebten Indexfonds, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...