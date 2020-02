Für Anleger dürfte heute vor allem die Vorlage der Daimler-Jahreszahlen wichtig sein. Vorbörslich ist der Dax deutlich über dem Vortag bei über 13.600 Zählern.

Die Ausbreitung des Coronavirus in Asien hat die Anleger in Europa zu Wochenbeginn verschreckt (So ist die Lage am Dienstagmorgen). Der deutsche Leitindex Dax schloss 0,2 Prozent im Minus bei 13.494 Zählern. Am Dienstagmorgen notiert der Dax vor dem Handelsbeginn auf außerbörslichen Handelsplattformen allerdings deutlich über dem Vortag bei über 13.600 Zählern. Der Dax-Rekord liegt bei 13.640 Zählern.

An den US-Börsen setzten Aktionäre bereits auf eine Konjunkturbelebung im Jahr der Präsidentschaftswahlen. Diese beiden Themen beeinflussen das Börsengeschehen auch am Dienstag. Die Verwerfungen in der deutschen Bundespolitik infolge der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen lässt die Anleger dagegen bisher kalt.

Die heutige Vorlage der Jahreszahlen von Daimler dürfte für Anleger heute ebenfalls interessant sein. Zum ersten Mal legt Ola Källenius als Daimler-Chef die Bilanz des Autobauers vor. Schon im Vorhinein wurde angekündigt, dass diese nicht sonderlich gut ausfallen wird. Der Gewinn dürfte nach dem herben Einbruch von 2018 im vergangenen Jahr noch weiter nach unten gerutscht sein. Exklusiv hatte das Handelsblatt über einen verschärften Sparkurs berichtet: Bis zu 15.000 Mitarbeiter sollen gehen. Lesen Sie hier, warum Daimler-Investoren neue Köpfe in Vorstand und Aufsichtsrat fordern.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Sorgen rund um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus rücken in den USA verstärkt in den Hintergrund. China kehrt nach den Feiertagen um das chinesische Neujahrsfest langsam zu normaler Geschäftstätigkeit zurück.

Der Dow-Jones-Index legte am Montag 0,6 Prozent auf 29.277 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P gewann 0,7 Prozent und kam auf eine Rekordmarke von 3352 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte um 1,1 Prozent zu und verzeichnete mit 9628 Zählern ebenfalls einen neuen Höchststand. Vor allem die Schwergewichte Amazon (plus 2,6 Prozent), Microsoft (plus 2,6 Prozent) und Alphabet (plus zwei Prozent) zogen die Indices nach oben.

"Einige Leute gehen davon aus, dass der Ausbruch des Virus das Wachstum vor allem in China bremst", sagte Marktexperte Peter Kenny. "Aber am Ende sind die Bilanzzahlen der Firmen und die Konjunkturdaten sehr stark, und diese Zuversicht spiegelt sich in den Kursen wider."

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag dem Aufschwung der Wall Street gefolgt. Die Anleger scheinen auf das Beste zu hoffen, obwohl sich das Coronavirus weiterhin ausbreitet und die Zahl der Toten steigt. In China haben die Fabriken nach einer längeren Mondneujahrspause nur langsam die Produktion wieder hochgefahren, ...

