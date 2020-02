Nachdem der Preis für Rohöl aus der Nordsee am Montagabend einen Jahrestiefststand erreicht hat, sind die Preise am Dienstmorgen wieder gestiegen.

Die Ölpreise sind am Dienstag nach der jüngsten Talfahrt gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 54,11 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...