Der internationale Technologiekonzern Andritz wurde von der finnischen UPM mit der Lieferung von energieeffizienten Ausrüstungen und Prozessen für alle Anlagen und Ausrüstungen zur Faserproduktion und Chemikalienrückgewinnung der neuen Zellstofffabrik in der Nähe von Paso de los Toros in Zentral-Uruguay beauftragt. Dieses Werk für Eukalyptuszellstoff wird eine Jahresproduktionskapazität von 2,1 Millionen Tonnen aufweisen, die Inbetriebnahme ist für das zweite Halbjahr 2022 geplant. Die von Andritz zu liefernden Kernausrüstungen werden großteils in Finnland gefertigt.

