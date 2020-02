Am deutschen Aktienmarkt deutet sich am Dienstag eine richtig freundliche Eröffnung an. Der DAX -0,15% dürfte sich dem erst im Januar erreichten Verlaufs-Rekordhoch von 13.640 Punkten annähern. Die Furcht vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie scheint verflogen, Investoren geben sich zunehmend sorglos. Vor Xetra-Handeslsstart wurde der DAX bei 13.600 Punkten taxiert und damit 0,8 Prozent über seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...