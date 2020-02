Sehr verehrte Leserinnen und Leser, der nächste (kleine) Verfallstag ist zwar erst in knapp zwei Wochen, am 21. Februar, aber die Konstellation an den Terminbörsen macht den Blick darauf schon jetzt lohnend für Trader. Daher diesmal ein früher Blick auf die entsprechenden DAX-Positionen. Erneut eine klare Zweiteilung zum Verfallstag Das Verfallstagsdiagramm zeigt - wie schon in den Vormonaten - eine relativ klare Zweiteilung der Positionen: Besonders auffällig ist dabei, dass ab 13.500 Punkten fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...