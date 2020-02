Auch zu Beginn der Woche mussten die europäischen Börsen leicht nachgeben, die Verluste hielten sich aber in Grenzen, der EuroStoxx 50 endete 0,1% schwächer, der Pariser CAC 40 schloss mit einem Abschlag von 0,2%, der Dax gab ebenso viel ab und in London ging der FTSE 100 0,3% tiefer aus dem Handel. Die Anleger blieben einerseits auf Grund weiter steigender neuer Corona-Infektionen und Todesfällen in China zurückhaltend, andrerseits war nach der starken Vorwoche zunächst einmal Abwarten angesagt. Societe Generale sprach eine Verkaufsempfehlung für den Windkraftanlagenbauer Vestas aus, der daraufhin um 1,2% abgeben musste. Besser lief es dagegen für den norwegischen Düngerproduzenten Yara, der nach einer Kaufempfehlung durch BNP Paribas ein ...

