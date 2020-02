Köln (ots) -- Kölner Automobilhersteller präsentiert auf der General PoliceEquipment Exhibition & Conference (GPEC) in Frankfurt/M.Ausbaulösungen für verschiedene Ford-Baureihen - Insbesondere der Ford S-MAX überzeugt als speziell ausgerüsteterSportvan im harten Polizeialltag mit Platz, Dynamik und vielenweiteren praktischen Vorteilen. Daher liefert Ford den S-MAX anverschiedene Polizeibehörden aus Das Behördenteam der Ford-Werke GmbH nimmt erstmals an der General Police Equipment Exhibition & Conference (GPEC) teil. Bei dieser "Internationalen Fachmesse & Konferenzen für Innere Sicherheit" handelt es sich um Europas größte Spezialmesse für professionelle Ausrüstung und Schutzausstattung - sie richtet sich vor allem an Sicherheitsbehörden wie zum Beispiel Polizei, Grenzschutz, Zoll oder Justiz. Die GPEC findet unter der Schirmherrschaft von Bundesinnenminister Horst Seehofer vom 18. bis 20. Februar 2020 auf dem Messegelände in Frankfurt/M. statt.Ford präsentiert in Halle 11 (Stand C 077) Ausbaulösungen für verschiedene Ford-Baureihen wie zum Beispiel den S-MAX, der als voll-ausgebauter Funkstreifenwagen vorgestellt wird. Der Kölner Automobilhersteller beliefert derzeit bereits die Bundespolizei und die Länderpolizeien in Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen mit diesen Fahrzeugen. Sie sind mit dem modernen 2,0-Liter-Ford EcoBlue-Dieselmotor ausgerüstet. Die Leistung von 140 kW (190 PS)* wird dank eines 8-Gang-Automatikgetriebes sicher auf die Straße gebracht. Die S-MAX-Funkstreifenwagen verfügen über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung, einen variabel auf die Erfordernisse der Polizei abgestimmten Innenraum mit viel Platz und zeichnen sich zudem durch eine hohe Nutzlast aus.Speziell für den verdeckten Einsatz präsentiert Ford auf seinem GPEC-Stand einen Ford Focus, der wegweisende Fahrer-Assistenzsysteme und Technologien mit einem hohen Maß an Sicherheit, Komfort und Konnektivität vereint. Die in das Fahrzeug integrierte Sondertechnik ist erst auf den zweiten oder dritten Blick erkennbar.Alle Ford-Einsatzfahrzeuge haben gemeinsam, dass sie von hauseigenen Entwicklern in enger Kooperation mit ausgewählten Zulieferern nach den individuellen Anforderungen der Sicherheitsbehörden konzipiert und ausgestattet werden. Ford kann diesem besonderem Kundenkreis daher maßgeschneiderte Fahrzeuge zur Verfügung stellen, die den hohen Anforderungen der Einsatzkräfte gerecht werden und im harten Berufsalltag überzeugen.* Kraftstoffverbrauch des Ford S-MAX in l/100 km**: 14,5 - 10,1 (innerorts), 7,7 - 6,8 (außerorts), 9,8 - 8,0 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 225 - 179 g/km. CO2-Effizienzklasse: G - D. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. 