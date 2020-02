Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Jena (pts012/11.02.2020/10:15) - Gut 13 Prozent aller Anwender weltweit nutzen eine Anti-Malware-Lösung von ESET. In den vergangenen Jahren konnte der europäische IT-Sicherheitshersteller seine Anteile in diesem hart umkämpften Markt kontinuierlich ausbauen und festigen. ESET zählt somit zu den Top-3-Anbietern bei Sicherheitslösungen für das Windows-Betriebssystem. Insgesamt vertrauen über 110 Millionen Anwender den Sicherheitslösungen des größten EU-IT-Sicherheitsherstellers direkt. Jeder Vierte der mehr als vier Milliarden Internetnutzer wird zudem indirekt durch den Einsatz von ESET-Technologien vor Cyber-Angriffen geschützt. In globalen Allianzen kooperieren zahlreiche Tech-Konzerne mit dem slowakischen Security-Spezialisten.



"Wir freuen uns, dass wir zu den weltweit führenden Top-Anbietern im Bereich IT-Sicherheitslösungen zählen", so Holger Suhl, ESET Country Manager DACH. "Das Ergebnis unterstreicht das hohe Vertrauen, dass Kunden uns entgegenbringen. Unser Ziel ist es, Privatanwendern und Unternehmen die bestmöglichen Technologien zum Schutz ihrer Daten und ihrer IT-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen."



ESET unter den Top-Anbietern



Laut aktuellen Zahlen von OPSWAT und Statista belegt ESET einen Platz unter den Top-3-Anbietern im Anti-Malware-Markt. Nahezu jeder achte Windows-Anwender hat eine Sicherheitslösung des europäischen IT-Sicherheitsherstellers im Einsatz.



Google und ESET arbeiten zusammen



Seit Jahren kooperiert ESET mit Google. 2019 zählte der europäische IT-Sicherheitshersteller zu den handverlesenen Gründungsmitgliedern der App Defense Alliance. Mit seiner Expertise und den umfassenden Security-Technologien das Unternehmen seit Jahren führend bei der Entdeckung, Analyse und Abwehr von Cyberbedrohungen. Diese außergewöhnliche Allianz vertieft die bestehende erfolgreiche Zusammenarbeit, die ESET bereits mit Google unterhält. Dazu zählt die Kooperation mit Chronicle, einem Tochterunternehmen des Google Konzerns, sowie die integrierte ESET-Engine in Google Chrome.



Kunden loben ESET bei Gartner-Umfragen



ESET wurde erneut zu einem der "2019 Gartner Peer Insights Customers' Choice" für Endpoint-Protection-Plattformen ernannt, wie das Analystenhaus Gartner berichtet. 253 Unternehmen bewerteten die ESET Endpoint Security mit 4,6 von 5 Punkten in allen Kriterien und lobten die Lösung für die einfache Implementierung, die Zuverlässigkeit, die schnelle Reaktion des Anbieters sowie die Qualität des technischen Supports.



